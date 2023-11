Vier Bischöfe boykottieren Gremium der katholischen Kirche

Mehr zum Thema

Bayerische Staatsoper ist „Opernhaus des Jahres“ Die Bayerische Staatsoper in München ist mit dem Titel Opera Company of the Year (Opernhaus des Jahres) der International Opera Awards 2023 ausgezeichnet worden. Das teilte die Staatsoper am Freitag mit. Demnach fand die Verleihung in Warschau statt. Überdies erhielt die Neuproduktion Krieg und Frieden die Auszeichnung als New Production.