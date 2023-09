Vielfalt bei Festspielen Ludwigshafen

Mehr zum Thema

Brand in Dachgeschosswohnung: Hoher Schaden Ein Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen hat einen Schaden von mehr als 700.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, brach das Feuer in den frühen Morgenstunden in der Dachgeschosswohnung des Hauses im Stadtteil Mundenheim aus, konnte jedoch ohne auf angrenzende Häuser überzugehen von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde dabei niemand.