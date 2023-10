Viele Züge rund um Ludwigshafen fahren am Wochenende nicht

Mehr zum Thema

Bewaffneter überfällt Tankstelle in Lahnstein Ein bewaffneter Mann hat in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis eine Tankstelle überfallen. Mit einer Schusswaffe habe der Täter am Donnerstagabend einen Mitarbeiter bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann sei er mit einer Beute im unteren dreistelligen Bereich geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.