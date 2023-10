Viele Wolken und Schauer in Hessen

Die Menschen in Hessen erwarten in den kommenden Tagen trübe Aussichten. Der Sonntag wird bedeckt und gebietsweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Gewitter seien am Nachmittag und Abend nicht ausgeschlossen. Zudem weht ein frischer Südwestwind mit gebietsweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 8 Grad und es bleibt nass.

Viel Regen gibt es ebenso zum Wochenbeginn am Montag. Dafür wird es aber nicht mehr ganz so windig. Laut Meteorologen steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 12 bis 15 Grad. Im Verlauf der Nacht zu Dienstag zieht der Regen zunächst ab.