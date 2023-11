Viele Wildunfälle an der Seenplatte in nur wenigen Stunden

Mehr zum Thema

Zahl der Arbeitslosen stagniert im Oktober Die übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist im Oktober dieses Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ausgeblieben. Im Vergleich zum September 2023 blieb die Zahl der Erwerbslosen unverändert bei etwa 60.500, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote liege wie im Vormonat bei 7,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es 7,2 Prozent. Die Arbeitskräftenachfrage sei zurückhaltend, teilte die Behörde mit.

Abgebrochene Steilküste und freigelegte Munition nach Flut Schon immer nagt die Ostsee an der Küste - durch die jüngste Sturmflut zuletzt besonders stark. Nicht nur durch Abbrüche droht Strandspaziergängern Gefahr.