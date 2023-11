Viele Verletzte durch Reizstoff in hessischer Schule

Mehr zum Thema

Polizei findet fast zwei Kilogramm Drogen bei 40-Jährigem Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen Dealer in Gießen fast zwei Kilogramm Drogen gefunden. Darunter seien hochdosierte Ecstasypillen gewesen, die für Konsumenten lebensgefährlich sein könnten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Wohnung des 40-Jährigen fanden die Ermittler demnach Hunderte solcher Pillen, mehrere Hundert Gramm Cannabis, Kokain, Amphetamin und MDMA. Zudem seien bei der Durchsuchung vom vergangenen Donnerstag Messer und Bargeld sichergestellt worden. Der 40-Jährige kam wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft.