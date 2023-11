Viele Regionalbahnen zwischen Neumünster-Hamburg fallen aus

Mehr zum Thema

Mann nach Verfolgungsjagd an Bushaltestelle aufgegriffen Ein Mann hat sich mit einem in Hamburg gestohlenen Wagen am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A24 in Richtung Berlin geliefert. Nachdem er die Autobahn verlassen hatte, sei er in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit dem Wagen gegen eine Straßenlaterne geprallt und zu Fuß weiter geflohen, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust mit. Wenige Stunden später wurde der 33-Jährige demnach an einer Bushaltestelle festgenommen. An dem Wagen sei erheblicher Schaden entstanden. Der Mann wird verdächtigt, das Auto in Hamburg gestohlen zu haben. Er werde als Beschuldigter vernommen, so die Polizei.