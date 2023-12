Viele Glätteunfälle - Wetterdienst: viel Neuschnee

Bei Schneefall und glatten Straßen ist die Polizei in der Mitte und im Osten Bayerns fast achtzig Mal ausgerückt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt meldete am Freitagmorgen 48 Einsätze und fünf Leichtverletzte. Schwerverletzte gab es nicht, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren es von Donnerstagabend bis Freitagmorgen 31 wetterbedingte Einsätze ohne Verletzte. In manchen Fällen waren die Straßen wegen Schnees oder herabgefallener Äste blockiert. Im Landkreis Dingolfing-Landau wurde wegen des unwirtlichen Wetters der Unterricht an zwei Schulen abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für einen breiten Streifen Bayerns zwischen dem Raum Nürnberg im Norden und dem nördlichen Alpenvorland weitere Schneefälle voraus, mancherorts mit bis zu acht Zentimeter Neuschnee. Wärmer ist es laut Vorhersage vom Freitagvormittag zunächst im südlichen Oberbayern, dort regnet es.

Am Spätnachmittag soll es dann auch Süden wieder frostig werden, zwischen Allgäuer Alpen und dem unterem Inn sollen laut Wetterdienst bis Samstagabend 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Weiter nordwestlich sollen es häufig zehn bis zwanzig Zentimeter Neuschnee werden, nordwestlich der Fränkischen Alb und im Gebiet des Mains nur wenig Schnee.