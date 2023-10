Doch nicht nur die Schule in Solingen scheint bedroht: Noch während die Polizei in Solingen im Einsatz ist, erhält eine Schule in Wuppertal ebenfalls eine Bombendrohung. In Mannheim empfängt eine Schule auch eine Drohnachricht. Außerdem wird eine Gemeinschaftsschule in Karlsruhe am Montagmorgen bedroht. Die meisten Schüler konnten hier noch vor dem Schulgebäude aufgehalten werden. Die wenigen Kinder und Jugendlichen, die sich bereits in der Schule befanden, seien von Lehrkräften und Mitarbeitern ins Freie gebracht worden.

Am selben Morgen müssen in Regensburg 400 Schüler nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Hier durchsuchen ebenfalls Hunde die Schule. Die Schüler wurden in einer anderen Schule untergebracht. Und auch in Erfurt gibt es einen Großeinsatz an einer Schule. Die Schule erhielt am Montagmorgen die Bombendrohung. Auch dort hat die Polizei das Gebäude evakuiert und Spürhunde eingesetzt.

Ob die Fälle etwas miteinander zu tun haben, ist noch unklar. Die Polizei Mannheim bestätigt auf RTL-Anfrage, dass ein Zusammenhang jetzt geprüft werden soll. Denn immerhin kamen alle Drohnachrichten per E-Mail.

