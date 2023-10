Viel Solidarität - Empörung über pro-palästinensische Demo

Vor dem Brandenburger Tor versammelten sich am Sonntag laut Polizei 2000 Menschen, um für ein Ende der Gewalt zu demonstrieren. Laut Polizei waren 100 Menschen angemeldet. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten das Ende von Unterstützungszahlungen an Palästinenser im Nahen Osten. Auf Plakaten stand etwa Frieden und Sicherheit für Israel, keine Finanzhilfen für Terroristen. Eine Teilnehmerin der Demo war Lea, die sich Sorgen um ihre Eltern macht, die aktuell in Israel in einem Bunker Schutz suchen. Ich finde das alles wahnsinnig gruselig. Der Tag gestern hat sich so lang angefühlt, weil so viel passiert ist. Sie habe am Samstag in den ersten Stunden des Großangriffs nichts von ihren Eltern gehört. Am Nachmittag habe ich sie dann erreicht. Lea ist eine von vielen Menschen in Berlin, die einen Bezug zu dem Land im Nahen Osten haben.