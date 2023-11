Viel Publikum: Prozess um Räumung von Wald verschoben

Wegen zu großen Publikumsandrangs ist am Montag der erste Strafprozess um die Räumung des Fechenheimer Waldes auf den 22. Januar kommenden Jahres verschoben worden. Das Amtsgericht Frankfurt sah sich nicht in der Lage, kurzfristig einen größeren Gerichtssaal für den Prozess gegen den 23 Jahre alten Angeklagten zu organisieren. Der Amtsrichter sah in Anbetracht der zahlreichen Interessierten das Gebot der öffentlichen Verhandlung als nicht gewährleistet an und vertagte den Prozess. Auch der Angeklagte hatte zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt.

Dem Mann, der sich an der Besetzung des Waldstücks beteiligt hatte, wird Hausfriedensbruch zur Last gelegt. Mit einem Strafbefehl, der zu Beginn der Verhandlung verlesen wurde, war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Der Fechenheimer Wald war im Januar dieses Jahres nach mehreren Monaten von der Polizei geräumt worden. Gegen 15 Waldbesetzer hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Verstoßes gegen ein Betretungsverbot eingeleitet. Mit der Besetzung protestierten sie gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 66. Auch vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich am Montag zahlreiche Personen zu einer Mahnwache.