Zutaten für 10 Brötchen:

​200g Butternut-Kürbis

1 Würfel Hefe

2 EL Ahornsirup

700 g Mehl

1 EL Curcuma

3 El Kürbiskernöl

1 El Salz

Der Butternut muss im Gegensatz zum Hokkaido zuerst geschält und entkernt werden, dann wird das Kürbisfleisch in möglichst kleine Stücke geschnitten. Den Ahornsirup, die Hefe und das Curcuma zusammen mit dem Kürbis in einen Messbecher geben. Damit die Hefe besser in Gang kommt, 200 ml warmes Wasser dazugeben und alles mit einem Pürierstab pürieren. Jetzt darauf warten, dass sich dank der Hefe deutlicher Schaum bildet. „Wenn die Mischung wie ein kleiner Cappuccino schäumt, hat die Hefe genug gearbeitet“, so Küchenmeister Carl-Michael Hofmann. Das Mehl mit dem Salz vermischen und die schäumende Mischung auf das Mehl geben. Alles mit einer Küchenmaschine zu einem glatten Teig vermengen. Diesen Teig im Backofen bei 40° C für 30 min. gehen lassen. Hat der Teig sich verdoppelt, noch einmal durchkneten und wieder 15 min. gehen lassen. Nun die Teigbällchen in gewünschter Größe abdrehen, so dass sie eine möglichst glatte Oberfläche haben, und auf ein Backblech mit Backpapier legen. Die Brötchen noch einmal für 10 Minuten gehen lassen und dann bei 200° C für 15 min. knusprig braun backen.

