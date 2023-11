VfL Bochum schließt Geschäftsjahr 2022/23 mit Gewinn ab

Mehr zum Thema

Wüst: „Sie gehören zu uns. Und das ist gut so“ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat bei einem Neubürgerempfang in Düsseldorf am Dienstagabend rund 100 Menschen begrüßt, die im vergangenen Jahr eingebürgert worden sind. Sie gehören zu uns. Und das ist gut so, so Wüst in seiner Rede.

Grünes Wachstum: Energiekonzern RWE erhöht Ziele Der Energieriese RWE will für den Ausbau seiner Grünstrom-Erzeugung deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als bisher geplant. Bis 2030 sollen 55 Milliarden Euro in Windräder, Batteriespeicher, PV-Anlagen, wasserstofffähige Gaskraftwerke und Elektrolyseure fließen.