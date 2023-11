Der VfB Stuttgart absolviert in der bevorstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Die Partie findet am 16. November (14.00 Uhr) auf dem Clubgelände der Schwaben statt, wie der VfB am Mittwoch mitteilte. Zuvor steht in der Bundesliga noch das Verfolgerduell gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) an.