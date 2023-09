VfB bangt vor Köln-Spiel um Einsatz von Silas und Zagadou

Der VfB Stuttgart bangt vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln um den Einsatz von Silas Katompa Mvumpa und Dan-Axel Zagadou. Rechtsaußen Silas habe wegen Problemen am Sprunggelenk unter der Woche nicht komplett mittrainieren können, sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor der Partie beim Tabellen-16. Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Innenverteidiger Zagadou leide weiter an muskulären Beschwerden. Das sind leider zwei offene Personalien. Hoeneß muss seine zuletzt mit vier Siegen in fünf Spielen so erfolgreiche Elf daher womöglich umbauen.

Weiterhin fehlen wird Josha Vagnoman. Der Rechtsverteidiger steht zwar voll im Training, hat nach langwierigen Problemen am Mittelfuß aber noch Nachholbedarf. Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong spielt mit Südkorea weiter bei den Asienspielen in China.

Trotz des starken Saisonstarts des Tabellendritten forderte Hoeneß seine Spieler auf, die noch sieglosen Kölner nicht zu unterschätzen. Der Gastgeber sei trotz der schwachen Ergebnisse in keinem Spiel schlechter als der Gegner gewesen. Der VfB wolle dagegen den Schwung mitnehmen, den wir uns aufgebaut haben, erklärte Hoeneß.