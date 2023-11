Verwirrung im RTL-Dienstplan: Fernsehmoderator kommt zur falschen Sendung

Moderatorin Jana Wosnitza plaudert aus dem Nähkästchen.

Jan Stecker liebt die NFL. So sehr, dass man ihn anscheinend gar nicht mehr aus dem Sender bekommt. Denn plötzlich stand der beliebte Fernsehmoderator bei RTL in der Sendezentrale und wollte arbeiten, obwohl er nicht eingeteilt ist. Buschi kann's nicht fassen, Björn Werner kringelt sich vor Lachen. All das gibt es im Video zu sehen.