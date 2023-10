Verwirrte Frau bedroht andere Frauen mit Messer

Eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, soll in der Nürnberger Innenstadt zwei Frauen in einem Auto beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Die 54-Jährige trat am Mittwochabend an ein Auto, in dem zwei 20 und 19 Jahre alte Frauen saßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die 54-Jährige begann laut Polizei, die beiden Frauen im Auto zu beschimpfen. Als sie dann auch noch ein Messer gezeigt habe, habe die 20-Jährige die Polizei informiert und sei davongefahren. Eine Streife fand die Frau und nahm sie mit vorgehaltener Schusswaffe fest. Die Frau wurde laut Polizei aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts auf Nötigung strafrechtlich verantworten.