Verwaltungsrat billigt Bayreuther Einsparungen

Bergbahnen zur Zugspitze stehen still - Kein Skibetrieb Einen Tag nach dem Start der Skisaison an der Zugspitze ist wegen starker Schneefälle der Bahnbetrieb an Deutschlands höchstem Berg eingestellt worden. Wir haben die Zugspitze komplett geschlossen, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer, am Samstag. Weder die Seilbahn noch die Zahnradbahn könnten fahren.