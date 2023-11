Verwaltungsgerichtshof weist Klagen zu Stuttgart 21 ab

Mehr zum Thema

Viele Eintritte in Links-Partei im Südwesten Die Linken in Baden-Württemberg verzeichnen seit einigen Tagen wie auch die Parteikollegen in Berlin einen ungewöhnlichen Zuwachs an Mitgliedern. Allein über das Wochenende habe es 53 Eintritte gegeben, sagte Landesgeschäftsführerin Claudia Haydt am Dienstag. Der Trend habe begonnen, als die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ihren Austritt bekannt gab. Die Tendenz hat sich vor etwa zwei Wochen umgekehrt und seit dem Augsburger Parteitag wurde daraus eine massive Eintrittswelle, die so groß ist, dass wir nur mit zeitlichem Verzug die Mitgliederentwicklung erfassen können, sagte Haydt.