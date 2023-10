Verwaltungsgerichtshof erlaubt Pro-Palästina-Kundgebung

Mehr zum Thema

Einbrecher stehlen mannshohen Tresor Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Unterfranken haben Diebe einen mannshohen Tresor samt Inhalt und einen Geländewagen gestohlen. Das in Schweinfurt gestohlene Auto sei ausgebrannt neben der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der leere Tresor sei im Kofferraum des Wagens entdeckt worden.