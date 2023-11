Verwaltungsgericht stoppt Abschuss von Wölfen in der Rhön

Mehr zum Thema

16-Jähriger unter Drogen bedroht mehrere Menschen: Festnahme Ein Jugendlicher unter Drogeneinfluss hat in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) unter anderem einen Taxifahrer und einen Radfahrer bedroht und um Geld erpresst. Der 16-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.