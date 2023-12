Verwaltungsgebäude in Gera wegen Drohschreiben geräumt

Mehr zum Thema

Molkerei ruft H-Vollmilch zurück Die Hohenloher Molkerei aus Schwäbisch Hall ruft Gut&Günstig-H-Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett in der 1-Liter-Packung zurück. Betroffen sei verkaufte Ware in einzelnen Märkten von Edeka und Marktkauf in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024 und dem ovalen Genusstauglichkeitskennzeichen DE BW 010 EG, teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Zuvor hatte Bild darüber berichtet.