Verwaltung: Angeblicher Fragebogen zu Hamas ist „Fake-News“

Mehr zum Thema

Neues Schulgesetz: Schnellere Reaktion auf Rechtsextremismus Der Brandbrief von zwei Lehrkräften im Spreewald über rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule schreckte im Frühjahr die Brandenburger Politik auf. Per Gesetz sollen die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle sofort zu melden.

Mehr als 360 Straftaten nach Terrorangriff in Israel Die Berliner Polizei hat bereits mehr als 360 Straftaten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg registriert. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In 121 Fällen (Stichtag: 17. Oktober) handele es sich um Gewaltdelikte. Dazu zählen den Angaben nach 19 Körperverletzungen und 13 Fälle von Landfriedensbruch. Zudem seien 110 Sachbeschädigungen seit dem 7. Oktober - dem Tag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel - von der Arbeitsgruppe Nahost registriert worden.