Verurteilung der Angriffe auf Jugendrichterin

Deutschlandhaus am Gänsemarkt kurz vor Fertigstellung Der Neubau des Deutschlandhauses am Hamburger Gänsemarkt steht kurz vor der Fertigstellung. Die ABG Real Estate Group werde das Haus zunächst in den eigenen Bestand nehmen und als Vermieter agieren, hieß es am Mittwoch bei einem Medienrundgang durch den Neubau. Mit Abstand größter Mieter ist die Hamburger Sparkasse, die erstmals alle 1700 Mitarbeitenden an einem Standort zusammenführen wird. Die Übergabe der bereits ausgebauten, aber noch nicht eingerichteten Mietflächen sei für Dezember geplant, der Einzug für Ende März, hieß es. Etwas später soll dann die Hauptfiliale im Erdgeschoss eröffnen.