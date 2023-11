Verurteilter Mörder weiter nicht gefasst

Ein aus einem Gefängnis in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geflohener verurteilter Mörder ist nach wie vor nicht gefasst. Nach dem 43-Jährigen werde weiterhin gefahndet, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Dienstagmorgen. Es gebe mehr als 50 Spuren und Hinweise, denen nachgegangen werde.

Der Deutsch-Kasache war am Montag vor einer Woche bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) entkommen. An dem See sollte er seine Frau und Kinder treffen. Seitdem sucht die Polizei umfangreich nach dem Mann. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte.