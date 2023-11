Verurteilter Altenpfleger wegen Mordes vor Gericht

Mehr zum Thema

Warnstreiks im Handel: Kundgebung in Osnabrück Während der laufenden Tarifrunde im Handel hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen. Zur zentralen Kundgebung in Osnabrück (12.00 Uhr) erwarten die Organisatoren rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Land. Dabei sprechen die Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz und Kornelia Hausmann, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Weser-Ems.

Polizei fasst Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt Nach der Tötung eines 53-Jährigen in Bremen-Gröpelingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige wurde am Sonntagabend gefasst, als er zu Fuß auf der Autobahn 27 auf Höhe der Abfahrt Bremen-Nord unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten den Fußgänger über Notruf gemeldet. Die Kriminalpolizei hatte aufgrund ihrer Ermittlungen bereits nach dem Mann gefahndet.