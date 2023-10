Verunglückter Schwertransporter verursacht Sperrung auf A2

Mehr zum Thema

Drei Menschen vergiftet - Forderung: 12 Jahren Haft Im Prozess gegen einen Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters wegen versuchten Giftmordes hat die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft gefordert. Außerdem beantrage sie Sicherungsverwahrung, sagte die Staatsanwältin am Freitag am Landgericht Hannover. Die Beweislage sei erdrückend, der 62-Jährige sei das einzige Bindeglied zwischen den drei Opfern. Der Mann soll versucht haben, seine Mutter und zwei Orchesterkollegen zu vergiften. Er steht zum zweiten Mal vor Gericht, die erste Hauptverhandlung wurde wegen der Erkrankung einer Richterin ausgesetzt und musste neu beginnen.