Vertragsauflösung: Olympia-Zweiter Bircevic verlässt den MBC

Von Angern: Kein Fraktionsmitglied geht zu Wagenknechtpartei Die Vorsitzende der sachsen-anhaltischen Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern, erwartet keine Wechsel in die angekündigte neue Partei von Sahra Wagenknecht. Kein Mitglied meiner Fraktion wird zur Wagenknechtpartei gehen, erklärte von Angern am Montag auf Anfrage. Unser Bezugspunkt bleiben die Menschen in Sachsen-Anhalt. Für diese machen wir Politik im Landtag. Die uninspirierte Politik der Landesregierung lässt die Menschen allein, die im Besonderen von der hohen Inflation betroffen sind. Hier wollen wir als Linksfraktion helfen. In Sachsen-Anhalt regiert eine Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Doppelt so viel Vermögen durch Schenkungen übertragen Der Wert des verschenkten Vermögens in Sachsen-Anhalt hat sich von 2021 auf 2022 verdoppelt. Im vergangenen Jahr habe es sich vor Abzug von Freibeträgen und Begünstigungen um 99,4 Millionen Euro gehandelt und damit 101,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Steuerpflichtig seien im Rahmen von 282 Schenkungen 40,9 Millionen Euro gewesen. Durchschnittlich habe die Steuerbelastungsquote für Schenkungen bei 10,6 Prozent gelegen. Durch Schenkungen wurden vor allem Anteile an Kapitalgesellschaften übertragen, wie es weiter hieß.