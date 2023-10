Vertrag bis 2027: Hertha verlängert mit Marten Winkler

Fußball-Zweitligist Hertha BSC bindet Eigengewächs Marten Winkler langfristig an den Verein. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag bis 2027, wie Hertha am Mittwoch mitteilte. Bereits auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag hatte Sportdirektor Benjamin Weber und Nachwuchschef Andreas Neuendorf die Verlängerung angekündigt.

Der in Frankfurt/Oder geborene Winkler gehört seit 2015 dem Club an und gab am vorletzten Spieltag der Saison 2020/2021 sein Bundesliga-Debüt. In der vergangenen Spielzeit war der 20-Jährige an den Drittligisten Waldhof Mannheim ausgeliehen, für den der Angreifer in 31 Spielen neun Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Seit seiner Rückkehr zu dieser Saison traf Winkler in sieben Pflichtspielen zweimal und gab eine Vorlage.