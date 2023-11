Vertrag aufgelöst: Stürmer Flaake verlässt Augsburg

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Einbrecher soll mehr Taten begangen haben Einem in Untersuchungshaft sitzenden mutmaßlichen Serieneinbrecher aus Mittelfranken sind noch mehr Taten zur Last gelegt worden. Der 32-Jährige soll neben acht Einbrüchen im Landkreis Ansbach auch für drei weitere Taten in Würzburg verantwortlich sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das hätten umfangreiche Ermittlungen nun ergeben.