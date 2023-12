Verträge verlängert: Bietigheim treibt Planungen voran

Mehr zum Thema

Viele Verletzte bei Unfällen in Baden-Württemberg Mehr als ein Dutzend Verletzte, darunter Kinder und Polizisten - das ist die Bilanz mehrerer schwerer Unfälle in der Nacht in Baden-Württemberg. Ob das Wetter eine Rolle spielte, war unklar.

Liftverbund Feldberg startet in die Saison Das größte Wintersportgebiet im Südwesten ist am Freitag in die Saison gestartet. Bei Nebel und leichtem Schneefall war rund die Hälfte der Lifte in Betrieb. Es ist schon einiges los, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst. Auf dem 1493 Meter hohen Feldberg lagen zwischen 60 und 70 Zentimeter Schnee.