Versuchter Mord an eigenen Kindern: Aussage der Mutter

Was sagt eine Mutter zu diesem Vorwurf? Im Bückeburger Prozess gegen eine 55-Jährige wegen versuchten Mordes an ihren beiden Kindern wird heute (9.00 Uhr) die Aussage der Frau erwartet. Mit dem Anwalt der Angeklagten sei vereinbart worden, dass sie sich erst im Beisein des Sachverständigen äußern werde, hatte der Vorsitzende Richter Peter Rohde zum Prozessauftakt am Landgericht Bückeburg gesagt. Nach Gerichtsangaben wird dann möglicherweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Ende April soll die Frau aus Herford in Nordrhein-Westfalen mit den damals sieben- und heute achtjährigen Zwillingsmädchen in ein Waldgebiet bei Beckedorf im Landkreis Schaumburg gefahren sein. Dort soll sie aus Angst um das Sorgerecht ihren Wagen in Brand gesteckt haben, um die Kinder und sich selbst zu verbrennen.

Den Kindern gelang allerdings die Flucht, sie ließen sich auch nicht überreden, wieder ins Auto einzusteigen. Schließlich kam ein Zeuge dazu und rief die Rettungskräfte. Die Kinder erlitten leichte Rauchvergiftungen, die 55-Jährige mit deutscher und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus.