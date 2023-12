Versuchte Tötungsdelikte: Beide Opfer wohnungslose Männer

Zwei wohnungslose Männer sind in Dortmund in zwei Nächten in Folge Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden. Ein 43-jähriger wurde von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich einem Messer - in den Bauch gestochen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der Mann konnte sich nach dem Vorfall in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt zur Wohnung einer Bekannten schleppen, die den Rettungsdienst alarmierte. Es bestand keine Lebensgefahr mehr.

In der Nacht darauf wurde ein 41 Jahre alter wohnungsloser Dortmunder lebensgefährlich verletzt auf einer Bank gefunden. Ein Unbekannter hatte auch Ihm in den Bauch gestochen. Wie bei dem Opfer zuvor, hatte der Täter Bargeld verlangt. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zwischen den Taten möglich, hieß es bei den Ermittlern.