Versuchte Sachbeschädigung: Gerüstöse an Maispflanze

Unbekannte haben auf einem Feld in Schwaben an einer Maispflanze eine Gerüstöse befestigt, um Erntemaschinen zu beschädigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, löste der Metalldetektor eines Häckslers bei Erntearbeiten von Futtermais in Donauwörth am Donnerstag aus, wodurch ein Schaden an der Maschine verhindert wurde. Unbekannte hatten den Angaben zufolge eine etwa 20 Zentimeter lange Gerüstöse oder Schrauböse aus Metall mit einem Draht an einer Maispflanze auf dem Feld befestigt.