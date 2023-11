Benefiz Versteigerung mit Serienrollen und Loge für Depeche Mode

28. November 2023 um 06:39 Uhr

Wer immer schon einmal in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ mitspielen wollte oder mit Freunden zu einem Depeche Mode-Konzert gehen, der sollte sich an einer Benefiz-Versteigerung in Hamburg beteiligen.