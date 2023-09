Verständnis für lange Aufarbeitungszeit in Causa Fuhr

Mehr zum Thema

900 Brennpunkt-Schulen nehmen an Startchancen-Programm teil Aus dem Startchancen-Programm der Bundesregierung sollen in Nordrhein-Westfalen 900 Schulen in schwierigen Lagen gefördert werden. Es gehe um knapp 250.000 Schülerinnen und Schüler, sagte Schulstaatssekretär Urban Mauer am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. NRW werde den Planungen zufolge jährlich 230 Millionen Euro vom Bund für das Programm erhalten. Außerdem sei eine Kofinanzierung vereinbart worden. In NRW gibt es insgesamt rund 5400 Schulen.