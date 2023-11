Verspätungen und Ausfälle bei Berliner S-Bahn

Mehr zum Thema

Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg: Ausfälle erwartet Trotz des Wintereinbruchs rollt der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Es sei nur mit punktuellen Ausfällen oder Teilausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Abgesehen von wenigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen sollten Pendler aber gut durchkommen.