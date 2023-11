Verspätungen auf Mittelrheinbahn-Strecke wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn müssen sich Fahrgäste auf der Mittelrheinbahn-Strecke zwischen Köln, Koblenz und Mainz weiter auf Verspätungen und Fahrplanänderungen einstellen. Von Montag an (6. November) werde es nächste Woche bei bestimmten Abfahrten zwischen Mainz und Oberwesel sowie zwischen Gau-Algesheim und Mainz Teilausfälle geben, teilte die Trans Regio Deutsche Regionalbahn am Samstag in Koblenz mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet. Die Bushaltestationen befänden sich an den bekannten Zughaltepunkten der Linie RB26, hieß es.