Verschwundene Lina: Mädchen aus ihrem Dorf bemerkte auffälligen fremden Mann

Der Vater des Mädchens schildert in einem Interview mit dem Sender zwei beunruhigende Vorfälle. An einem Tag sei seine Tochter auf dem Heimweg von der Schule mehrfach von einem Auto angehupt worden sein. Der Vorfall habe sich am frühen Abend des 18. September ereignet, sagt er.

Drei Tage später sei Karine morgens auf dem Weg zur Bushaltestelle gewesen, als ein Auto auf sie zufuhr und dessen Fahrer versucht habe, die Tür zu öffnen. Nach dem bekannt wurde, dass Lina vermisst wird, habe er die Vorkommnisse der Polizei gemeldet. Die habe Karine befragt, so der Mann in dem Interview weiter.

Zudem wurde berichtet, dass die Fahnder ein Haus in einem Nachbarort ins Visier genommen hätten. Sie sollen dort schon am Freitag ein Auto untersucht haben, das dem Modell entspricht, das bei dem Fall möglicherweise eine Rolle spielt, so die Zeitung „Les Dernières Nouvelles d'Alscace“. In dem Haus soll ein alleinstehender Mann leben.