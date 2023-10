Verschwundene 21-Jährige: Verdächtiger muss vor Gericht

Mehr zum Thema

Israel: Zwei deutsche Schülergruppen in Sicherheit gebracht Tagelang mussten mindestens zwei Schülergruppen aus Baden-Württemberg in Israel ausharren. Dann endlich die erlösende Nachricht. In Sicherheit sind sie, zuhause noch nicht.

Chef zahlt, damit Mitarbeiter nicht ins Gefängnis muss Ein Chef eines Schweizer Unternehmens hat seinen Mitarbeiter bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Erzingen vor dem Gefängnis bewahrt. Er bezahlte nämlich den Großteil einer Geldstrafe für seinen Mitarbeiter, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Mitarbeiter war am Montag beruflich unterwegs und hatte in einem Firmenfahrzeug nach Deutschland fahren wollen. Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag. Demnach musste er 7200 Euro bezahlen - oder 120 Tage Haft absitzen. Der Mann konnte aber nur gut 1000 Euro aufbringen. Da habe sein Chef den restlichen Betrag vorbeigebracht, hieß es in der Mitteilung von Dienstag.