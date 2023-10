Verschuldung, mangelnde IT-Sicherheit: Kritik an Kommunen

Mehr zum Thema

Israel-Abend in Halle wegen Sicherheitsbedenken verschoben Die Jüdische Gemeinde in Halle hat ein Fest zur Erinnerung an die Gründung Israels vor 75 Jahren wegen Sicherheitsbedenken verschoben. Die Polizei hat zwar gesagt, sie wolle gewährleisten, dass der Abend sicher stattfinden kann, wir haben uns aber trotzdem dazu entschieden das Fest abzusagen, sagte Max Privorozki vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.