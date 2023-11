Verschollen geglaubte Apfelsorte ist zurück

Zwei Bäume des verschollen geglaubten Hohenheimer Rieslingsapfels sind in den Hohenheimer Gärten eingepflanzt worden. Die Sorte wurde 1870 an der heutigen Universität Hohenheim gezüchtet, wie die Hochschule und die Stadt Stuttgart am Donnerstag mitteilten.

Nach der Wiederentdeckung eines alten Baums in Altbach (Kreis Esslingen) kehrten zwei Jungbäume am Mittwoch in einer Pflanzaktion an den Ursprungsort der Sorte zurück. Die Rettung des Hohenheimer Rieslingsapfels kommt laut Mitteilung gerade noch rechtzeitig. Mit den Bäumen in Hohenheim und weiteren im Freilichtmuseum Beuren, Altbach und Wiesbaden sei die Sorte erst einmal gesichert. Die Früchte sind klein, sauer und eignen sich vor allem für Most.