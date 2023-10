Verschärfte Sicherheitslage: Demonstrationen verboten

Rund 250 Menschen wollten laut Veranstalter unter dem Titel Demo in Solidarität mit Palästina vom Richardplatz in Neukölln zum Kottbusser Tor in Kreuzberg ziehen. Ein Sprecher kritisierte die Entscheidung der Berliner Polizei und kündigte juristische Schritte an. Die Versammlung sei mit rassistischer Begründung untersagt worden, schrieb die Initiative Palästina Kampagne im Internet. Das Verbot der Polizei verstoße gegen das Grundgesetz.

Am Mittwochvormittag hatte die Polizei auch mit Durchsagen darauf aufmerksam gemacht, dass die Kundgebung vor der Schule in Neukölln verboten worden ist. Nach Angaben des Polizeisprechers verließen aber nicht alle Menschen - überwiegend Schülerinnen und Schüler - freiwillig den Platz vor dem Gymnasium in der Sonnenallee, so dass von einigen die Personalien aufgenommen wurden.

Von Polizisten vor Ort seien am Mittwoch Flyer sichergestellt worden, in denen zum Befreiungskampf aufgerufen werde, sagte ein Polizeisprecher. Der Inhalt werde nun vom polizeilichen Staatsschutz genauer geprüft. Die Flugblätter seien von mindestens zwei Menschen verteilt worden. Nach einem Bericht des Tagesspiegels trugen sie den Titel Palästina sprengt seine Ketten.

An der Schule war es am Montag zu einem Vorfall im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt gekommen. Ein Schüler war mit einer Palästina-Fahne erschienen, woraufhin es eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem Lehrer gab. Eltern planten daraufhin die Demonstration, die von der Polizei verboten wurde.