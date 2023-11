Versammlungsfreiheit für Ausländer prüfen?

Mehr zum Thema

Reh ausgewichen: Auto prallt gegen Baum, Insassen verletzt Bei einem Wildunfall in Raesfeld im Münsterland sind vier junge Menschen verletzt worden, ein 17-Jähriger schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wich der 18 Jahre alte Fahrer am späten Samstagabend einem Reh auf der Straße aus, brach mit dem Auto durch einen Weidezaun und prallte gegen einen Baum. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein 17 Jahre alter Mitfahrer wurde stationär aufgenommen, Lebensgefahr bestand einem Polizeisprecher zufolge aber nicht. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 15 und 17 wurden behandelt, konnten dann aber das Krankenhaus wieder verlassen.