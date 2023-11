Verrücktes U21-Debüt für Reitz: Erst Fehler, dann Doppelpack

Vor einer Woche das Premieren-Tor für Gladbach, nun das Debüt für die U21. Und was für eins. Nach einem Fehler dreht Rocco Reitz auf. Kollege Moukoko hat einen Vorschlag.

Nach dem Doppelpack beim U21-Debüt war Rocco Reitz nicht rundum glücklich. Ich ärgere mich trotzdem. So in ein Spiel zu starten, ist nicht schön, sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Beim 4:1 am Freitagabend in Paderborn gegen Estland hatte der 21 Jahre alte Fußballer nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zunächst das 1:2 mitverschuldet - und erst in der Schlussphase doppelt getroffen.

Ich freue mich für Rocco und ich hoffe, dass er nächstes Mal drei macht, sagte der Dortmunder Torschütze Youssoufa Moukoko - und grinste. Außer den beiden traf noch der Hoffenheimer Maximilian Beier für das Team von Trainer Antonio Di Salvo.

Mit neun Punkten aus drei Spielen bleibt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes an den Polen dran, die bei einer Partie mehr zwölf Zähler auf dem Konto haben. Am Dienstag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) in Essen will die deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaft mit Polen gleichziehen und einen wichtigen Schritt Richtung Gruppensieg machen.

Reitz hofft, mit dem Doppelpack für einen Startelfeinsatz geworben zu haben. Es ist wieder schwer, Worte zu finden. Allein das erste Spiel machen zu dürfen, ist ein Traum von mir gewesen, sagte Reitz, dann direkt zu treffen ist natürlich das Sahnehäubchen obendrauf. Ich bin überglücklich.

Der Gladbach-Fan, der kurz nach seiner Geburt als Vereinsmitglied angemeldet wurde, hat eine atemberaubende Woche hinter sich. Erst das Tor-Debüt für seinen Herzensclub, jetzt die DFB-Ehren. Das war die beste Woche, die ich je hatte im Fußball. Ich probiere, das alles aufzusagen und zu genießen.

Von Trainer Di Salvo gab es gleich nach dem Schlusspfiff eine herzliche Umarmung. Er hat sich direkt entschuldigt für den Bock und gesagt, er musst es doppelt gut machen, berichtete der Coach. Das hat er gemacht mit zwei Toren.