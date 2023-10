Verregnetes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt

Das Wochenende bringt Wolken und Regen in Sachsen-Anhalt mit sich. Der Freitag startet bedeckt mit Regen in der südlichen Hälfte des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Zum Mittag hin breitet sich der Regen dann aufs ganze Land aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Harz bei sieben bis zehn Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt bedeckt und regnerisch. In der zweiten Hälfte der Nacht lassen Wolken und Regen etwas nach. Die Temperaturen sinken auf acht bis sechs Grad. Auch der Samstag bringt Wolken und einzelne Schauer mit sich. Es weht mäßiger Wind aus Südwest, der auf dem Brocken auch zunehmend stürmisch werden kann.

Bewölkt bleibt es auch in der Nacht zum Sonntag. Ab der zweiten Hälfte der Nacht kommt von Südwest Regen. Es weht mäßiger Südwind, der im Harz böig und auf dem Brocken stürmisch werden kann. Dabei sinken die Temperaturen auf zehn bis fünf Grad. Auch der Sonntag bleibt bedeckt, dabei nehmen die Niederschläge ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18, im Harz bei 11 bis 14 Grad. Weiterhin weht mäßiger, im Harz stürmischer und auf dem Brocken in Orkanböen auftretender Süd- bis Südwestwind.