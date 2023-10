Verpuffung und Feuer in Betrieb: Mitarbeiter schwer verletzt

Eine Verpuffung in einer Halle einer Firma für Reinigungsmittel in Bergisch Gladbach hat am Mittwoch einen Großbrand in dem Unternehmen ausgelöst. Ein Mitarbeiter sei bei der Verpuffung schwer an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Verletzte gab es demnach ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Das Feuer war laut Feuerwehr am Mittwochvormittag ausgebrochen. Eine Halle, in der Reinigungsmittel gelagert waren, brannte aus. Bis zum Mittag war der Brand aber gelöscht. Eine weitere Halle mit einer großen Menge Lösungsmitteln hätten die Einsatzkräfte schützen können, sagte der Feuerwehrsprecher. Wegen des Rauchs wurde Anwohnern über Warn-Apps geraten, Fenster und Türen geschlossen zu lassen. Messergebnisse über eine mögliche tatsächliche Belastung standen aber noch aus.