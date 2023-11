Verpuffung in Kamin: Mann schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mutter und Kleinkind bei Unfall schwer verletzt Eine Autofahrerin ist in Viersen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Auch der 2 Jahre alte Sohn der 23-Jährigen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der kleine Junge hatte auf der Rückbank in einem Kindersitz gesessen. Beide wurden aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war zuvor aus zunächst nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dann ganz von der Straße abgekommen. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen Baum und einen Zaun. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag.

St. Martinszug aus Playmobilfiguren im Landtag ausgestellt Ein St. Martinszug aus Playmobilfiguren ist von Sonntag an im Landtag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu sehen. Der heilige Martin auf einem Pferd und zahlreiche Kinder mit leuchtenden Laternen stehen im Miniaturformat in der Bürgerhalle des Landtags. Joachim Bobert aus Wegberg hat die Ausstellung zusammengetragen. Dazu werden die Geschichte des heiligen Martins und die Martinstradition im Rheinland erläutert, wie Landtagspräsident André Kuper am Freitag mitteilte.