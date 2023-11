Veronica Ferres dreht Western mit Pierce Brosnan

Mehr zum Thema

RTL

Freistaat muss Umweltschäden durch Tunnelbau sanieren Der Freistaat Bayern muss Umweltschäden an Mooren sanieren, die durch den Bau des Kramertunnels bei Garmisch-Partenkirchen großflächig trockengefallen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Nichtzulassungsbeschwerde des Freistaates gegen ein entsprechendes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zurückgewiesen, wie eine Sprecherin des obersten deutschen Verwaltungsgerichts in Leipzig am Donnerstag sagte. Der VGH hatte den Freistaat im vorigen Jahr verpflichtet, die gesetzlich erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ergreifen zu lassen. Dieses Urteil ist nun rechtskräftig.

Mann mit Waffe sorgt für größeren Polizeieinsatz in Kurpark Ein 47-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Kurpark in Unterfranken einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann sei offenbar psychisch belastet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei den Beamten in dem Park in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit Schusswaffe in der Hand entgegengetreten und habe die Waffe entgegen der Aufforderung zunächst nicht abgelegt. Daraufhin gab die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Warnschüsse ab. Der Kurpark sei weiträumig abgesperrt worden. Der Bahnverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke wurde laut Polizei zeitweise gesperrt.