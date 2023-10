Vermummter 18-Jähriger mit Machete am Bahnhof

Mehr zum Thema

Mit 83 Vater: Jack White will älter werden als Heesters Schlagerproduzent Jack White (Looking for Freedom) ist stolz darauf, zu den ältesten Promi-Vätern der Welt zu gehören. Das ist doch irre, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 83-Jährige war am Montag zum siebten Mal Vater geworden. Ehefrau Rafaella (38) brachte Tochter Angelina Melody per Kaiserschnitt zur Welt. Uns geht es super, wir sind das glücklichste Familiengedöns der Welt, sagte White.

Berlinale: Unkonventionelle Filme in Retrospektive 2024 Die Filmfestspiele in Berlin wollen in ihrer Retrospektive 2024 unkonventionelle Produktionen der deutschen Filmgeschichte in den Vordergrund stellen. Bei der Berlinale im nächsten Februar sollen rund 20 Filme aus dem Zeitraum zwischen 1960 und 2000 gezeigt werden, wie das Filmfestival am Dienstag mitteilte. Sie kämen aus dem Bestand der Deutschen Kinemathek, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert.